Den Haag in 2022 de sporthoofdstad van Europa

DEN HAAG - Den Haag mag zich in 2022 een jaar lang de sporthoofdstad van Europa noemen. Die officiële titel heeft het woensdagavond gekregen van ACES, de Europese 'Vereniging van Sport en Gemeenten'. De stad had zich kandidaat gesteld als Europese sporthoofdstad van 2021, maar die titel moest Den Haag laten aan Lissabon.

'We hadden ons natuurlijk gefocust op 2021, maar ook de titel voor 2022 is fantastisch nieuws', laat sportwethouder Baldewsingh weten. 'De titel zie ik als een bekroning op de inzet van iedereen in Den Haag die zich dagelijks voor de sport inzet. Ik ben ervan overtuigd dat de titel Den Haag nog meer op de kaart zal zetten als de internationale sportstad aan zee en we Hagenaars en Hagenezen nog verder gaan weten te motiveren om in beweging te komen en te blijven.'

Ruim een jaar geleden stelde Den Haag zich kandidaat als Europese sporthoofdstad van 2021. In een strijd om de titel Capital of Sport was Lissabon de laatst overgebleven concurrent, nadat eerder de Letse hoofdstad Riga was afgevallen. De gemeente Den Haag stelt dat beide steden volgens de jury in puntenaantal zo dicht bij elkaar zaten, dat ze allebei zijn bekroond.

