Deel dit artikel:











Gemeente Den Haag trekt 3 miljoen uit voor evenementen in 2018 Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Drie miljoen euro, dat is het bedrag dat de gemeente Den Haag in 2018 uitgeeft aan verschillende publieksevenementen. Vooral het festival The Life I Live rond Koningsdag kan uitpakken: het krijgt maar liefst 420.000 euro voor de editie in 2018, dat is 20.000 euro meer dan in 2017.