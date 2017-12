Deel dit artikel:











300 kilogram zwaar vuurwerk gevonden in Alphen Foto: ANP

ALPHEN AAN DEN RIJN - Ongeveer driehonderd kilogram zwaar vuurwerk heeft de politie gevonden in Alphen aan den Rijn. Het lag opgeslagen in een pand aan de Ondernemingsweg. Een 41-jarige verdachte is aangehouden en op het politiebureau verhoord.