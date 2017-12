Deel dit artikel:











Splinternieuwe bijenstal in Leiden De nieuwe bijenstal (Beeld: Unity)

DEN HAAG - Leiden is een bijenstal rijker. Het houten bouwwerk staat in de Oostvlietpolder en is woensdag officieel geopend door wethouder Paul Dirkse. Daarmee is ook fase twee van de ontwikkeling van de Oostvlietpolder af, vertelde hij aan geïnteresseerden die naar de opening waren gekomen.

'De bijen zijn ontzettend belangrijk, omdat ze de schakel zijn van de hele natuur', zegt imker Peter van Brooswijk tegen Unity, mediapartner van Omroep West. 'Ze zijn belangrijk voor bestuiving en als deel van de voedselketen. Dus echt een heel belangrijke schakel. We zijn ontzettend blij met de bijenstal, omdat het daarmee zichtbaar wordt dat ze een belangrijk onderdeel vormen.' De bijen zelf worden komend weekend in de stal gehuisvest. Leerlingen van het ROC Leiden hebben geholpen met opbouwen van de bijenstal. LEES OOK: Deborah haalt ruimt 12.000 euro op voor de bijen