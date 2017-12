Club Caesar zet extra beveiliging in, overlast neemt af

DELFT - Omwonenden van Club Caesar in Delft hebben de afgelopen drie maanden minder last gehad van luidruchtige bezoekers, straatraces, vechtpartijen en vernielingen. 'Het gaat een stuk beter,' zegt een vrouw die woensdagavond naar een bewonersavond is gekomen. In september liepen de gemoederen nog hoog op tijdens een info-avond over de nachtclub.

Zo'n 25 buurtbewoners komen woensdag naar theater De Veste in Delft om te praten over de overlast die de club al jaren veroorzaakt. Burgemeester Marja van Bijsterveldt, de clubeigenaar en de politie vertellen over de maatregelen die de afgelopen twee maanden zijn genomen.

Al bij binnenkomst zijn veel omwonenden positief. 'Voorheen was het ieder weekend tussen 5:00 en 7:00 uur 's ochtends raak. Nu loopt het soms nog uit de hand, maar het gaat echt beter. Er is meer toezicht. Al ben ik soms nog wel bang als ik vroeg naar mijn werk ga en langs al dat uitgaanspubliek moet,' zegt een bewoner.



Meer beveiliging en parkeerwacht

De eigenaar van Club Caesar heeft direct na de eerste bewonersavond in september maatregelen genomen. 'We hebben meer beveiliging voor de deur ingezet, in de parkeergarage staat een parkeerwacht en we hebben iemand die met gasten meeloopt naar hun auto,' vertelt Akin Kayaalp. 'Vanavond is een groepsapp aangemaakt voor bewoners, zodat ze meteen overlast kunnen melden aan onze beveiligers.'

Burgemeester Van Bijsterveldt is blij dat de eigenaar van de club actie heeft ondernomen. 'Ik merk dat het op veel onderdelen goed gaat, maar er zijn nog wel aandachtspunten,' vertelt de burgemeester. 'Omwonenden hebben nog last van bezoekers die 's ochtends vroeg met veel herrie vertrekken.'



Cameratoezicht

De politie heeft de afgelopen maanden extra gesurveilleerd rond Club Caesar. 'Dat gaat uiteindelijk wel minder worden. De club is zelf verantwoordelijk,' zegt Van Bijsterveldt. Ze overweegt wel camera's op te hangen en het 'susteam' in te zetten. Dat is een team van ambtenaren dat de politie helpt in de uitgaansuren.

Bewoners zijn na afloop van de avond redelijk tevreden. 'Ze doen er alles aan om de overlast aan te pakken, dat moet ik toegeven. Dus het lijkt erop dat het helpt, die beveiliging. Maar ik wacht af.' zegt een bewoonster. 'Ik heb zelf nog veel last van auto's die met piepende banden wegrijden.'



Opgelucht

De clubeigenaar haalt opgelucht adem: 'Het was een prima avond. Fijn te horen dat bewoners veel verandering hebben gezien. Het aantal meldingen is afgenomen van 47 naar 6. Daar ben ik echt blij mee.'