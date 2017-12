West Wekker: Den Haag sporthoofdstad in 2022 en het wordt koud!

REGIO - Goedemorgen! Het was gisteravond feest bij de gemeente Den Haag, want de stad is uitgeroepen tot Europese sporthoofdstad van 2022. De komende dagen kun je het best maar je winterse kleren uit de kast halen, want er is kou op komst. Dit en meer lees je hieronder. Dit is de West Wekker!

1. Den Haag in 2022 de sporthoofdstad van Europa

Den Haag mag zich in 2022 sporthoofdstad van Europa noemen. De stad deed samen met Lissabon mee in de strijd om de titel Sporthoofdstad in 2021. De jury besloot uiteindelijk beide steden de titel te gunnen. Lissabon is de sporthoofdstad van 2021 en Den Haag nu in 2022.

2. Club Caesar zet extra beveiliging in, overlast neemt af

De laatste drie maanden hebben omwonenden van Club Caesar in Delft een stuk minder overlast gehad. Dat is gebleken tijdens een bewonersavond in theater De Veste, waar zo'n 25 mensen op zijn afgekomen. De clubeigenaar heeft onder meer extra beveiliging ingezet en dat werpt zijn vruchten af.

3. Gemeente Den Haag trekt 3 miljoen uit voor evenementen in 2018

Drie miljoen euro geeft de gemeente Den Haag volgend jaar uit aan evenementen. Aan achttien grootschalige publieksevenementen wordt in totaal 2,6 miljoen toegekend, verder is vier ton bestemd voor kleinschalige evenementen. Vooral het festival The Life I Live (van 400.000 naar 420.000 euro) en het Internationale Vuurwerkfestival Scheveningen (van 140.000 naar 150.000 euro) gaan erop vooruit.

4. Boyan Slat is Nederlander van het jaar volgens Elsevier

Volgend jaar begint hij met het schoonvegen van de wereldzeeën, maar al dit jaar is de Delfste uitvinder en ondernemer Boyan Slat door Elsevier Weekblad uitgeroepen tot Nederlander van het jaar 2017. Hij is gekozen vanwege de innovatieve wijze waarop hij met zijn bedrijf The Ocean Cleanup de plasticvervuiling in de oceanen te lijf gaat. Dit gebeurt door grote drijvende plasticvangers.

5. Kou en winterse buien op komst vanaf vrijdag

Wees gewaarschuwd, want het wordt koud vanaf vrijdag. De gevoelstemperatuur gaat flink omlaag, zegt Omroep West-weerman Huub Mizee. Volgens zijn verwachtingen krijgen we te maken met winterse buien, mogelijk ook met onweer en wordt het slechts vijf graden. In de nacht naar zaterdag kan het plaatselijk glad worden.

Weer: de bewolking zal toenemen, waarna het ook gaat regenen. Langs de kust komt een harde, mogelijk stormachtige zuidwestenwind (kracht 7-8) te staan. Het wordt zo'n 10 graden.

Vanavond op TV West: Ik denk aan jou

In ‘Ik denk aan jou’ brengt presentator Johan Overdevest licht in de donkere decembermaand bij eenzame Hagenaars. Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat ruim 18.000 inwoners van Den Haag vanaf 20 jaar zich eenzaam voelen. Mensen voelen zich eenzaam vanwege verschillende redenen. Ze zijn letterlijk alleen door het wegvallen van een partner, omdat ze ziek zijn of omdat de taak van mantelzorger zwaar op hun schouders drukt. Johan bespreekt de problemen en brengt een beetje licht in de duisternis, met de liefdevolle luchtigheid die zo kenmerkend is voor de TV West-presentator. Gelukkig zijn er in Den Haag veel initiatieven die ertoe bijdragen dat mensen met elkaar in contact komen. De Boodschappen Begeleidingsdienst bijvoorbeeld. Die begeleidt mensen die weinig contacten hebben, slecht ter been zijn of zich onveilig voelen. Ook zien we initiatieven zoals ‘Open je hart’ en ‘Het Voor Elkaar Café’ in het nieuwe televisieprogramma. Last but not least gaat Johan Overdevest de straat op met de vraag ‘Kent u iemand die eenzaam is?’. Gewapend met een goedgevuld kerstpakket staan zij later samen bij diegene op de stoep. De moraal van het programma is dat niemand alleen mag zijn in december.

In deze aflevering:

In deze aflevering het aangrijpende verhaal van Narda die nog mobiel en actief is en aan veel activiteiten deelneemt, maar zich na het verlies van haar man erg eenzaam voelt. Een kerstboom opzetten is helemaal uitgesloten, want dat deed haar man altijd en het is voor Narda te emotioneel om dat nu zelf te doen. Johan zoekt haar thuis op en heeft ook nog een leuke verrassing voor Narda.

Wil je na het zien van de uitzending met Narda in contact komen, haar een bericht sturen of kun je iets anders voor haar betekenen? Stuur dan een mail naar ikdenkaanjou@omroepwest.nl en wij sturen de berichten direct door naar Narda.