Brand in badkamer, bewoonster op tijd huis uit De brandweer had het vuur snel onder controle. (Foto: District8)

ZOETERMEER - In een huis aan de Regentessestraat in Zoetermeer brak in de nacht van woensdag op donderdag brand uit. De bewoonster werd wakker van een piepende rookmelder.

Het vuur bleek te zijn ontstaan in de badkamer, vermoedelijk door kortsluiting in een stoomcabine. De volledige tweede verdieping stond vol rook. De vrouw kon het huis op tijd verlaten. De gewaarschuwde brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoonster is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis. Volgens District8 is de tweede verdieping door de brand zwaar beschadigd.