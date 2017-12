'Hoop dat molenaarsvak hierdoor gestimuleerd wordt', ambacht op lijst immaterieel cultureel erfgoed

AARLANDERVEEN - Het molenaarsambacht is toegevoegd aan de internationale lijst van immaterieel cultureel erfgoed van Unesco. Dit gebeurde donderdag tijdens een vergadering van de VN-organisatie in Zuid-Korea.

Het molenaarsvak is typisch Nederlands, maar het dreigt uit te sterven. 'Er zijn nog maar weinig Nederlandse molens in werking', legt Johan Slingerland uit. Hij is een van de molenaars bij de molenviergang in Aarlanderveen. 'Het ambacht wordt dus steeds minder uitgeoefend.'

Je ziet nog wel liefhebbers die dit in hun vrije tijd op vrijwillige basis doen. 'Maar dat is niet het echte molenaarsvak zoals wij dat hier in Aarlanderveen uitvoeren.'



'Heel wispelturig'

De vier molens in Aarlanderveen zijn uniek omdat die de polder bemalen, als het water daar te hoog staat. Slingerlands molen bemaalt de diepere gedeelten van het landschap.

De vier molenaars in Aarlanderveen zijn parttime in dienst bij het waterschap. Ze hoeven namelijk niet elke dag te malen. 'Ons vak is heel wispelturig, het is net zoals het weer', vertelt Slingerland. 'Je hebt te maken met de factoren regen en wind. Door de regen stijgt het peil in de polder en je moet wind hebben om te malen. Daarom hebben wij een flexibele bijbaan hiernaast. Ik heb bijvoorbeeld een melkveebedrijf.' Omdat ze het waterpeil voortdurend in de gaten houden, moeten ze altijd in de buurt zijn van de molen.



'Ontzettend vrij beroep'

Het molenaarsvak staat te boek als zwaar, maar Slingerland vindt het prachtig. 'Ik moet weliswaar 365 dagen paraat staan, maar ik vind het een ontzettend vrij beroep. Ik heb mijn werk thuis en niemand kijkt me op de vingers.'

Hij spreekt van een 'zeldzaam, maar interessant beroep'. 'Ik hoop dat het molenaarsambacht een stimulans krijgt door de plaats die het vak nu heeft op de internationale lijst van immaterieel cultureel erfgoed van Unesco.'



Heel trots

Minister Ingrid van Engelshoven noemt de Unesco-benoeming 'een feit om heel trots op te zijn'. 'Het molenaarschap is een prachtig ambacht dat door en door verweven is met Nederland.'

Het is volgens de bewindsvrouw voor het eerst dat Nederlands immaterieel erfgoed is opgenomen op deze lijst. In 2012 heeft Nederland het Unesco-verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed geratificeerd.

