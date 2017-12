Deel dit artikel:











Elf bedrijven verwoest bij brand in Pijnacker Foto: Omroep West

DEN HAAG - De uitslaande brand in Pijnacker heeft elf bedrijven volledig in de as gelegd. Bij aankomst van de brandweer stond het pand al in lichterlaaie. Volgens burgemeester Ravestein van Pijnacker-Nootdorp moet het bedrijfsverzamelgebouw als verloren worden beschouwd.

Het vuur werd rond 06.15 uur ontdekt. 'Bij de politie kwam eerst een inbraakmelding binnen. Daarna kregen we de melding binnen dat er vlammen uit het dak sloegen', vertelt woordvoerder Rob van den Berg van de Veiligheidsregio Haaglanden. 'Wat er exact gebeurd is, weten we niet.' Om 11.00 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle is. De brandweer is nog enkele uren bezig met nabluswerkzaamheden. Het bedrijfsverzamelgebouw wordt met behulp van een grote kraan afgebroken. Voordat dat kan moet Stedin eerst nog de gastoevoer afsluiten. In het pand zitten 11 bedrijven waaronder autostoffeerderij RoVaKo, schilders- en onderhoudsbedrijf Ad Bakker en meubelmakerij Notenboom.

Burgemeester Burgemeester Francisca Ravestein van Pijnacker-Nootdorp vindt het vreselijk voor de gedupeerde ondernemers. Ze is naar de Ambachtsweg gekomen om hen een hart onder de riem te steken. De brand leidt ook tot verkeershinder. Vanwege de dikke zwarte rook is de Katwijkerlaan, een belangrijke verbindingsweg, afgesloten.