Sterke wietlucht verraadt hennepkwekerij in garageboxen Hennepplanten (Archieffoto)

WATERINGEN - In garageboxen aan de Naaldwijkseweg in Wateringen is woensdag een hennepkwekerij ontmanteld. De politie was getipt dat er rond de garageboxen een sterke wietlucht hing.

Toen agenten binnenvielen, zagen ze dat de hennepkwekerij was verdeeld over twee ruimtes. Het ging om ruim 1300 planten. Die zijn, samen met de kweekapparatuur, vernietigd. Er is niemand aangehouden.