Wil jij iets voor een ander in Rijswijk betekenen? Meld je aan

RIJSWIJK - Een kop koffie, een boodschap doen of je tuin laten doen. Klussen die de vrijwilligers van Voor Mekaar van Welzijn Rijswijk voor een ander doen. Karin Frankhuyzen van Voor Mekaar zoekt versterking.

Voor Mekaar heeft een heldere filosofie: Iedereen telt mee in Rijswijk. Soms heb je wat hulp nodig en soms wil en kun je best iemand helpen. Voor Mekaar is er speciaal voor inwoners met een kleine kennissenkring en met een kleine portemonnee.

Bij Voor Mekaar staan 80 vrijwilligers klaar voor de steeds groter wordende groep. De aanvragen blijven maar binnenkomen. Voor Mekaar is op zoek naar enthousiaste mensen die graag iets willen betekenen voor anderen. Dit kan zijn op visite gaan, samen wandelen, samen naar de huisarts, samen een boodschapje doen of gewoon samen ergens een kopje koffie drinken.

'Ons werk is preventief. We zorgen ervoor dat mensen niet in een verder hulpcircuit terecht komen. Bij zwaardere problematiek werken we samen met andere instanties', legt Karin uit.

