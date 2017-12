Deel dit artikel:











Vorm een spoor van licht door de stad Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - In de maand december is er in Den Haag extra aandacht voor mensen die zich alleen voelen. Met het project ‘Lichtspoor’ ondersteunt de gemeente allerlei activiteiten waarbij je andere stadsgenoten kunt ontmoeten. Voor een goed gesprek, of om samen iets leuks te doen.

Is het voor jou om wat voor reden dan ook dit jaar extra moeilijk om de laatste weken van het jaar door te komen? Of ben je gewoon op zoek naar een beetje vreugde en gezelligheid in deze winterperiode? Lichtspoor brengt jou samen met andere mensen en wil er zijn voor iedereen. Kijk voor de komende activiteiten in de agenda. Lichtspoor Den Haag is ook te vinden op Facebook, YouTube en Twitter.