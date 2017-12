Verras en ontmoet iemand bij jou in de buurt

DEN HAAG - In de uitzendingen gaat Johan op pad met een kerstpakket om eenzame mensen te verrassen die door iemand anders zijn aangemeld.

Ken jij ook iemand uit jouw straat of buurt voor wie de decembermaand best lastig kan zijn? En wil jij diegene eens verrassen met iets lekkers voor bij de koffie? Vul dan het speciale opgaveformulier in op de website van Lichtspoor. Lichtspoor zorgt er dan voor dat er tijdens een activiteit in de buurt een feestelijk pakketje klaarligt, dat diegene op kan komen halen.

Misschien een goede aanleiding om de inhoud onder het genot van een kopje koffie gezellig (en zónder camera erbij) samen op te snoepen.