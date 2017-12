Deel dit artikel:











Kom in contact met Narda Foto: Omroep West

DEN HAAG - In de eerste aflevering van Ik denk aan jou, zie je het aangrijpende verhaal van Narda die nog mobiel en actief is en aan veel activiteiten deelneemt, maar zich na het verlies van haar man erg eenzaam voelt. Een kerstboom opzetten is helemaal uitgesloten, want dat deed haar man altijd en het is voor Narda te emotioneel om dat nu zelf te doen. Johan zoekt haar thuis op en heeft ook nog een leuke verrassing voor Narda.

Wil je na het zien van de uitzending met Narda in contact komen, haar een bericht sturen of kun je iets anders voor haar betekenen? Stuur dan een mail naar ikdenkaanjou@omroepwest.nl en wij sturen de berichten direct door naar Narda. De aflevering kun je hier terugzien.