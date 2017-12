Scheveningen viert volgend jaar ‘200 jaar badplaats’

DEN HAAG - Scheveningen beleeft in 2018 een feestjaar. Het vissersdorp veranderde tweehonderd jaar geleden in een badplaats. Dat wordt gevierd met meer dan honderd festiviteiten in de stad. Het gaat om veel bestaande maar ook speciale evenementen. Wethouder Karsten Klein (CDA) maakte donderdagmiddag het programma van 'Feest aan Zee' bekend.

Precies tweehonderd jaar geleden, in 1818, bouwde Scheveninger Jacob Pronk het eerste badhuis op Scheveningen. Dat was het begin van de badcultuur in Nederland zoals we die nu kennen. Pronk kende deze cultuur uit andere landen en wilde die naar Scheveningen halen. Sinds dat jaar groeide het vissersdorp Scheveningen uit tot een mondaine badplaats.

Den Haag viert deze verjaardag volgend jaar met veel festiviteiten. Het start op 1 januari 2018 met de Nieuwjaarsduik en eindigt op 31 december 2018 met de Vreugdevuren. In de maanden daartussen zijn er grote publiekstrekkers zoals de finish van de Volvo Ocean Race, het Internationale Vuurwerkfestival en verschillende concerten en festivals.



WK Zandsculpturen

Een bijzonder evenement is het WK Zandsculpturen op het Lange Voorhout van half mei tot eind augustus. Verder is in februari het kunstwerk 'Ringen aan Zee' te bewonderen. Landschapsarchitect en kunstenaar Bruno Doedens maakt een immens groot zandkunstwerk ter hoogte van de Keizerstraat.

In de zomer organiseert ROC Mondriaan een modeshow met als thema '200 jaar badmode'. Ook musea in de stad hebben het hele jaar door speciale tentoonstellingen rond de verjaardag van Scheveningen.





'De stad verbinden'

'Dit themajaar is meer dan vuurwerk en champagne', vertelt intendant Henk Scholten van Feest aan Zee. 'We verbinden cultuur, sport en duurzaamheid en willen de inwoners en bezoekers van de stad er meer van bewust maken dat Den Haag de stad aan zee is.'

De gemeente Den Haag trekt 4,5 miljoen euro uit voor het feestjaar.