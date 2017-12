Dinsdag 12 december in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 5 december ziet u de volgende zaken:

- We tonen beelden van de verdachte van een mishandeling in Zoetemeer. Daarbij is een 64-jarige man hard geslagen.

- De politie is dringend op zoek naar getuigen van de mishandeling van een Shetlandpony op een kinderboerderij in Delft. Het dier is daardoor overleden.

- Bij een traiteur in Den Haag wordt onder andere 10 kilo vlees gestolen tijdens een inbraak. De verdachte is gefilmd.

- In Leidschendam zijn twee mensen het slachtoffer geworden van zakkenrollers. In beide gevallen zijn er beelden van de verdachten.

- Nogmaals aandacht voor een straatroof in de Marcelisstraat op Scheveningen. De dader is een man die midden in de nacht met een poef over straat loopt.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.