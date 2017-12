'Redder van de Scheveningse Pier' hoort cel- en werkstraf eisen

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft donderdagmiddag een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist tegen Frans B. De 55-jarige man uit Amersfoort wordt er van verdacht dat hij Scheveningse zeevisclub De Pierewaaiers heeft opgelicht voor meer dan drieëntwintigduizend euro.

De club, die de Pier gebruikte als thuisbasis, had het geld opgehaald om een reddingsactie voor het failliete bouwwerk te steunen. Uiteindelijk wisten de leden 23.212, euro bij elkaar te brengen. Voorzitter Leen Harpe noemde het destijds 'dramatisch voor de vereniging', dat Bakker het geld vervolgens doorsluisde naar zijn eigen rekening.

Politicus Richard de Mos en horeca-ondernemer Aad Rog startten in 2013 met B. een crowdfundingsactie om de Pier te redden. B. vond dat het 'iconische' bouwwerk behouden moest blijven voor Den Haag.



'Frans B. is een meesteroplichter'

In april 2014 stond de teller van de actie op bijna anderhalve ton. Volgens het Dagblad van het Noorden is Frans B. een meesteroplichter. Hij zou in het noorden van het land een spoor van faillisementen hebben achtergelaten. B. ontkende de aantijgingen.

Volgens het OM bloedde de reddingsactie voor de Pier snel dood en zouden de leden van De Pierewaaiers binnen twee weken hun geld terugkrijgen. B. zei daar eerder over tegen Omroep West: 'het zou natuurlijk heel triest zijn als we nu een afspraak gaan maken en ik kom mijn afspraak niet na'.



Terugbetalen over twee jaar

Richard de Mos ontdekte in 2014 dat het geld voor de redding van de Pier weg was. B. zegt dat het geld is uitgeleend en beweert dat er een termijn van twee jaar is afgesproken voor terugbetaling. Het OM vindt dat niet aannemelijk: 'Wie geeft zijn geld nou voor 2 jaar weg', vroeg de officier van justitie zich af tijdens de zitting.

Tijdens de rechtszitting bleek dat hij het geld vooral gebruikte om deurwaarders en familie te betalen. B. was zelf donderdag niet aanwezig bij de zitting. Volgens zijn advocaat heeft hij het nog steeds erg moeilijk met de zaak.



'B. was onvindbaar'

Volgens het Openbaar Ministerie was B. lange tijd onvindbaar en heeft het daarom zo lang geduurd voordat de zaak werd behandeld. Pas in 2016 kon B. worden aangehouden na een tip. Iemand herkende hem op tv, als zijn buurman.

De advocaat van B. eiste vrijspraak voor zijn cliënt. Volgens de raadsman is het geld weg omdat de stichting van B. failliet ging en niet vanwege verduistering. De rechter doet op 21 december uitspraak.