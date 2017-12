Forse schade bij aanrijding op kruispunt in Rijswijk

RIJSWIJK - Bij een aanrijding in Rijswijk zijn twee personenauto's fors beschadigd geraakt, meldt website District8. Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag op de kruising Verrijn Stuartlaan met de Diepenhorstlaan.

Een inzittende is ter plaatste gecontroleerd door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of de persoon naar het ziekenhuis is vervoerd. De kruising is enige tijd afgesloten. Een bergingsbedrijf zal zich over de twee auto's ontfermen.