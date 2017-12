Politie Alphen dringend op zoek naar vermiste man (65)

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn wordt sinds woensdagochtend de 65-jarige Egbertus (Bertus) Blanken vermist. De politie maakt zich ernstige zorgen omdat de man geestelijk in de war is.

Blanken wordt vermist vanaf zorginstelling Gemiva en is voor het laatst op een fiets gezien in de buurt van de Ambonstraat. De politie is een zoekactie gestart op de fietsroutes die hij vaak reed. Ook wordt gecontroleerd of hij misschien bij bekenden verblijft.

De politie omschrijft Blanken als een man met een 'onverzorgd uiterlijk'. Hij is 1,74 meter lang en heeft een normaal postuur met een dikke buik. Verder heeft hij grijs haar en draagt hij een bruine suède jas, een zwarte pantalon, paars overhemd, wit T-shirt en bruine instapschoenen. Mensen die weten waar de man is worden dringend verzocht contct op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.