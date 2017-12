Deel dit artikel:











Vermiste man uit Alphen is gevonden Een politieagent in zijn uniform (Foto: ANP)

ALPHEN AAN DEN RIJN - De 65-jarige man uit Alphen aan den Rijn die sinds woensdagochtend vermist was, is donderdagmiddag in goede gezondheid gevonden. Dat meldt de politie.

De man werd vermist vanaf een zorginstelling. Hij zou in verwarde toestand verkeren. De politie startte een zoekactie op de fietsroutes die hij vaak reed. Ook werd gecontroleerd of hij misschien bij bekenden verbleef. Het is niet bekend waar de man donderdag is teruggevonden.