Juffen en meesters staken dinsdag: lees hier wat er gaat gebeuren

Duizenden leraren demonstreren in oktober 2017 in Zuiderpark Den Haag (Foto: ANP)

DEN HAAG - De onderwijsstaking van aanstaande dinsdag is dit keer minder zichtbaar, omdat er geen landelijke manifestatie wordt gehouden. Elke deelnemende organisatie doet zijn eigen ding. Onderwijskrachten moeten bij hun eigen club te rade gaan wat er voor hen is georganiseerd. Leraren worden opgeroepen zelf iets te organiseren met hun collega's. Veel is daarover nog niet bekend. Vast staat dat de meeste leerlingen uit het primair onderwijs dinsdag niet naar school kunnen.

Donderdag wordt in de Tweede Kamer nog over de onderwijsbegroting gedebatteerd. De organisaties verwachten daar niet veel van en hebben de staking doorgezet. Het zou kunnen dat sommige schoolbesturen alsnog afhaken omdat zij wél hoop putten uit de toezeggingen tijdens dat debat. Maar omdat de afgelopen weken uitgebreid met de politiek is overlegd verwachten de organisaties geen verrassingen.

De staking is vooral zichtbaar door de lege klassen en overdag spelende kinderen op straat of in de supermarkt. Overigens bleek tijdens de vorige staking op 5 oktober dat veel onderwijzers gewoon op school aan het werk waren. Er is altijd wel iets na te kijken of voor te bereiden. Werk waar zij normaal nauwelijks aan toe komen. Dat is juist één van de problemen waarvoor zij staken: naast het salaris zou ook de werkdruk moeten worden aangepakt. Met meer mensen voor de klas, die nu vaak niet te vinden zijn omdat het salaris zo laag is. Ondanks de toegezegde miljoenen van het kabinet zeggen de gezamenlijke onderwijsorganisaties dat dat nog 700 miljoen tekort is. Mocht er ondanks de staking niets veranderen dan komen er na de feestdagen nieuwe, langere stakingen.



Wat gebeurt er dinsdag bij de FNV?

PO in Actie, de organisator, is bezig om een vakbond te worden maar heeft nog geen leden. Er is dus ook geen geld voor manifestaties, laat staan voor een stakingskas. De grootste vakbond - AOb, samen met FNV Overheid - organiseert een tiental regionale bijeenkomsten, bij ons in de buurt is dat in Rotterdam. Iedereen die staakt is welkom tussen 10 en 12 uur 'om door te praten over het actietraject', aldus de AOb op haar website. 'Je kan terecht voor een kop koffie samen met jouw collega's en er is een korte actie-toespraak om 11.00 uur.'

Voor de staking is bij de AOb ook een speciale #ikstaak poster en flyer beschikbaar. Die kunnen leerkrachten uitprinten en ophangen op school om uit te leggen waarom er wordt gestaakt. Eén zin daaruit: 'Het regeerakkoord stelt teleur.(...) De Algemene Onderwijsbond is verbaasd over de keuzes van dit kabinet. Wel lastenverlichting voor bedrijven, te weinig investeringen in onderwijs. '



Wat gebeurt er bij CNV en FvOV?

Ook CNV Onderwijs organiseert per provincie regionale bijeenkomsten onder het motto '+ Salaris - werkdruk = goed onderwijs'. Leden kunnen zich inschrijven voor een onderwijsfilm in een bioscoop in de buurt. In onze regio kan dat in de Pathé-bioscopen in Delft, Den Haag en Scheveningen. De film Wonder gaat over het actuele thema pesten', schrijft de bond op de eigen website. Na afloop wordt over het thema gediscussieerd. Niet-leden mogen voor een tientje komen kijken en meepraten.

De Federatie van Onderwijsvakorganisaties, waar bijvoorbeeld gymleraren en schoolbegeleiders bij zijn aangesloten, heeft geen stakingskas. Dus stakende leden doen dat voor eigen rekening, tenzij zij ook lid zijn van één van de onderwijsbonden.



Waar blijven de kinderen?

Wat ouders met hun kinderen doen moeten zij vaak zelf regelen. Er zijn scholen die ook buitenschoolse opvang hebben; die kan eventueel ook tijdens schooltijd worden opengesteld. De meeste ouders zullen een dag vrij nemen, opa en oma lief aankijken, hun kind mee naar het werk nemen, of samen met andere ouders een opvang regelen.

Sommige bedrijven regelden bij de vorige staking voor de gelegenheid een eigen kinderopvang. Bovendien draaiden toen verschillende zwembaden en bioscopen een speciaal programma in elkaar voor de kinderen die normaal gesproken in de schoolbankjes hadden moeten zitten. Ook dit keer organiseert bijvoorbeeld Sportfondsen Leiderdorp tussen 8.30 en 15 uur een speciale Kids Party in zwembad De Does. Ouders kunnen hun kroost daar veilig achterlaten.