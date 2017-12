Deel dit artikel:











Mindervalide golfers krijgen 'gewoon' lidmaatschap bij golfvereniging Foto: Omroep West

DEN HAAG - Als mindervalide lid worden van een golfclub, dat is uniek in Nederland. Vanaf vrijdag kan het bij de Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh. Het is het eerste gewone lidmaatschap bij een gewone club voor mindervaliden. Donderdag was de laatste training met onder andere Cor de Ruiter.

Geschreven door Mariet Overdiep

De Scheveningse Cor de Ruiter heeft MS en vond golfen vroeger 'voor kakkers.' Via de Sophia Revalidatie werd hij attent gemaakt op een apart revalidatieprogramma bij golfvereniging Leeuwenbergh. Hij ging kijken en vond 't wel leuk. Door het golfen wordt zijn conditie wat beter, maar bovenal ontmoet hij tijdens de wekelijkse training lotgenoten. 'Dat balletje kan wel even wachten, een beetje kletsen hoort er ook bij,' aldus de Ruiter. Vanaf vrijdag is hij dus echt lid.

Pech De Golfvereniging vindt het belangrijk dat mensen met een handicap lid kunnen worden van een gewone sportvereniging. Frans van Noort: 'Je kan gewoon pech hebben dat je iets overkomt, dat is al erg genoeg.' Golfverenigingh Leeuwenbergh is, volgens van Noort, in deze een voorbeeld voor andere verenigingen.