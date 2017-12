Deel dit artikel:











GroenLinks en andere partijen: betere zorg nodig voor zieke daklozen

DEN HAAG - Den Haag moet voor een betere opvang voor zieke of herstellende daklozen gaan zorgen. Op dit moment is er een groot gebrek aan bedden en medische zorg voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. 'Terwijl we goede zorgen aan deze mensen verplicht zijn. Dat is een kwestie van beschaving,' aldus Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad.

Samen met D66, PvdA en SP slaat hij alarm over het tekort aan opvangplekken in Den Haag voor dakloze mensen die ziek zijn of moeten herstellen na een ziekenhuisopname.

De partijen reageren daarmee op een rapport van de Haagse GGD. Die constateert dat de opvang van zieke dak- en thuislozen ernstig tekort schiet. Daklozen hebben vaak al meer gezondheidsproblemen en een lagere levensverwachting dan mensen met een eigen thuis. Een plek waar ze kunnen herstellen van griep of andere aandoeningen is voor deze groep daarom van cruciaal belang. In heel Den Haag is maar een beperkt aantal bedden beschikbaar. Gevolg is dat daklozen na een opname direct op straat terechtkomen.

'Wrang' Ook raadslid Kim Waanders (D66) is ontdaan over de gebrekkige opvang. 'Dakloze mensen leven korter en kampen met meer gezondheidsproblemen dan anderen. Dat maakt het extra wrang dat de zorg voor deze groep niet op orde is.' De vier partijen pleiten verder voor betere zorg en begeleiding van terminaal zieke dak- en thuisloze Hagenaars in hun laatste levensfase. Uit het GGD-rapport blijkt dat voor deze zeer zorgbehoevende groep mensen ook onvoldoende opvangplaatsen beschikbaar zijn. De linkse fracties hebben gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld en willen van het stadsbestuur weten wat gedaan kan worden om de situatie op te lossen.