Amerikaanse deal voor Delftse schrijfster Elma van Vliet: 'Ik ben er stil van'

DEN HAAG - Elma van Vliet, de in Delft werkzame en in Pijnacker geboren en getogen schrijfster van invulboeken voor het bewaren van familieverhalen, heeft een bijzondere deal gesloten. Een van de grootste uitgevers van de Verenigde Staten, Penguin US, gaat haar populaire boeken 'Mam, vertel eens' en 'Oma, vertel eens' uitbrengen op de Amerikaanse boekenmarkt.

'Toen ik mijn eerste boek 'Mam, vertel eens' maakte, was mijn grootste wens dat alle kinderen zo'n boek zouden hebben. Dat het uiteindelijk zo'n groot avontuur zou worden had ik nooit verwacht', vertelt Elma verbluft.

Dat avontuur begon jaren geleden al, toen het invulboek 'Mam, vertel eens' een hit werd op onder andere de Nederlandse, Duitse en Deense markt. Toen de moeder van de schrijfster ziek werd realiseerde ze zich hoeveel ze haar nog wilde vragen, waarna het invulboek langzaam maar zeker ontstond en op de markt kwam. Alle moeders kunnen nu de persoonlijke vragen invullen, waardoor er een uniek en persoonlijk boek voor de kinderen ontstaat.



Rennen of stil zitten?

En nu is daar dus de grote Amerikaanse boekenmarkt: 'Toen de deal rond was kon ik niet kiezen tussen juichend een rondje rennen om het blok of stil op een stoel zitten en alleen maar denken, 'wauw'', vertelt Elma.

'Ik vind dit allemaal gewoon zo bijzonder,' gaat ze verder. 'Het gaat mij helemaal niet om prijzen winnen of dat mijn naam op dat boek staat. Ik heb dit boek met zoveel liefde gemaakt. Wat ik het belangrijkste vind is dat meisje dat het boek koopt en het aan haar moeder geeft, zodat ze samen een mooi document kunnen maken. Zodra de wikkel dan van het boek af is, gaat het niet meer om mijn naam, maar is het boek van hen.'



Blijven dromen

Op de vraag waarom het boek zo succesvol is geworden heeft Elma een helder antwoord: 'Ik denk dat de wereld heel groot is geworden. Iedereen heeft het druk en vergeet daarbij nog echt contact met elkaar te maken. Dat besef was er al in Europa en daar is Amerika nu bij gekomen.'

Maar nu haar boeken wellicht ook Amerika gaan veroveren, denkt Elma niet aan stoppen met dromen: 'Er is nog zoveel te winnen, er zijn nog zoveel verhalen te vertellen en er is nog zoveel te delen. Ik wil allereerst een goede moeder blijven en daarnaast de balans houden, heel veel mooie nieuwe mensen ontmoeten, werken aan mooie verhalen en natuurlijk lijkt het me fantastisch als ik Amerika kan bezoeken om te kijken wat voor mooie verhalen daar zijn voortgekomen uit mijn boek.'