Plastic Soup Surfer stuurt deurwaarder af op Heineken

ZOETERWOUDE - Opmerkelijk bezoek donderdag bij het hoofdkantoor van Heineken in Zoeterwoude. Daar stond de gerechtsdeurwaarder op de stoep. Plastic Soup Surfer Merijn Tinga wil op die manier de multinational overtuigen dat er statiegeld op kleine flesjes moet worden ingevoerd. Heineken rekent geen statiegeld op flesjes met een draaidop.

Dat zwerfafval schadelijk is voor het milieu wordt nog eens duidelijk uitgelegd in een vuistdik pleidooi. Het pak papier wordt door de gerechtsdeurwaarder overhandigd aan directeur Pascal Gilet van Heineken, zodat hij niet later kan zeggen dat hij niet wist hoe schadelijk de kleine flesjes kunnen zijn.

De bierbrouwer staat niet afwijzend tegenover statiegeld, maar vindt wel dat het dan voor iedereen moet gelden. En dat is volgens Leidenaar Tinga al winst: 'Daarmee erkent de industrie dat ze het onderzoekt. Tot op heden is dat nog nooit zo uitgesproken.'



Oplossing

Maar Gilet vindt dat statiegeld niet de enige oplossing is. Als het aan hem ligt worden ook andere mogelijkheden onderzocht om zwerfafval tegen te gaan. Prima, wat de Plastic Soup Surfer betreft, maar hij hoopt wel dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk instemt met het statiegeld voor kleine flesjes.

Dat gaat nog wel even duren, want het Tweede Kamerdebat van 13 december is uitgesteld tot een nog onbekende datum. Voor die tijd gaan de Plastic Soup Surfer en de gerechtsdeurwaarder bij grote producenten van kleine plastic flesjes, zoals Pepsi, Vrumona, Jumbo en Lidl.

LEES OOK: Kabinet komt Plastic Soup Surfer tegemoet