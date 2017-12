Hondenweer: iedereen in de file

REGIO - Automobilisten moeten donderdag rekening houden met een erg drukke avondspits. De ANWB telde rond 17.30 uur 988 kilometer file in het land en daarmee staat de spits tot nu toe op de tweede plek van drukste spitsen in 2017. Een uur later is het aantal kilometers file gehalveerd.

Op een aantal snelwegen in onze regio is het, mede door de regenval en windstoten, bar en boos. Op devan Amsterdam richting Den Haag staat het tussen Hoofddorp en Zoeterwoude-Dorp vast op drie plekken. Ter hoogte van Hoogmade was een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. De vertraging loopt op tot een half uur.

Verkeerskaart

Ook als je de andere kant op gaat, naar Amsterdam, kom je in een file van zes kilometer terecht. Op de, de, dedeen een aantal N-wegen is het ook extra druk en moeten automobilisten rekening houden met vertraging.

Daarnaast gaat Den Haag uit, Leiden in en Rijswijk in langzamer dan anders, is het druk rond de bloemenveiling in Honselersdijk en in en rond Alphen aan den Rijn. In Den Haag liep het volledig vast op bedrijventerrein De Binckhorst.

Via onze verkeerskaart blijf je op de hoogte van de actuele situatie op de wegen in de regio. De treinen rijden wel.