Burgemeester Aptroot: ‘Een streep onder het gesodemieter’

WASSENAAR - De verhoudingen in de Wassenaarse gemeenteraad zijn weer goed. Dat zegt waarnemend burgemeester Charlie Aptroot in de talkshow FRITS! van Omroep West. Het dorp was in het verleden het toneel van incidenten met als dieptepunt een 'seksrel' op het gemeentehuis.

De Zoetermeerse burgemeester Aptroot werd in Wassenaar als waarnemer gevraagd om de banden tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie te herstellen. 'En dat is met elkaar gelukt, iedereen wilde een streep onder het gesodemieter zetten. We hebben dit jaar geen gedonder meer gehad.'

Aptroot legt op 11 januari 2018 zijn functie als waarnemend burgemeester van Wassenaar neer. Iedereen is met frisse moed begonnen, 'het loopt gewoon', vertelt hij in de talkshow op TV West. Aankomend jaar gaat hij flink aan de slag in Zoetermeer. Zo zijn er plannen om 16.000 woningen bij te bouwen in de gemeente. Daarnaast wil de Aptroot 'de kwaliteit van de stad opkrikken.'



Nieuwe termijn in Zoetermeer

In september loopt de eerste termijn van de burgemeester af. Maar Aptroot heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat hij graag door wil in Zoetermeer. In 2020 zal hij dan echt moeten stoppen, omdat hij dan zijn zeventigste verjaardag viert. Burgemeesters zijn in Nederland verplicht te stoppen in het jaar dat ze 70 jaar worden.

