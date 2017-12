Deel dit artikel:











DAB-DER, voor alle Hagenaren Foto: DAB-DER

DEN HAAG - In Den Haag zijn verschillende organisaties en initiatieven waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en die eraan bijdragen de eenzaamheid in de stad te verminderen. In een van de afleveringen van Ik denk aan jou maken we kennis met DAB DER, een Alevitische Culturele Vereniging.

Het doel van DAB-DER is het zodanig ontwikkelen van activiteiten in een eigen centrum dat dit door iedereen kan worden gebruikt. Los van geloof, cultuur en geslacht, is iedereen welkom om gebruik te maken van het centrum. Neem eens een kijkje op de site als je benieuwd bent geworden naar wat DAB-DER voor jou kan betekenen.