Nederlandse hockeyers uitgeschakeld in World League Foto: ANP

REGIO - De Nederlandse hockeyers zijn donderdag in India uitgeschakeld in de Hockey World League. In de kwartfinale was Duitsland te sterk. Oranje gaf zich pas na shoot-outs gewonnen: 3-4.

Na reguliere speeltijd was het 3-3. Oranje ontsnapte aanvankelijk nog aan een nederlaag door de gelijkmaker van Mirco Pruyser, in de laatste minuut van het vierde kwart.

De formatie van de Leiderdorpse bondscoach Max Caldas verlaat het toernooi daarmee zonder overwinning. In de groepsfase werd verloren van

Op het laatste moment De formatie van de Leiderdorpse bondscoach Max Caldas verlaat het toernooi daarmee zonder overwinning. In de groepsfase werd verloren van België en Spanje en gelijkgespeeld tegen Argentinië Duitsland nam de leiding door Julius Meyer. Nederland kwam echter in het tweede kwartaal terug. Pruyser maakte gelijk, Björn Kellerman zette de Nederlanders zelfs op voorsprong. In beide gevallen zorgde Thijs van Dam voor de beslissende pass. Florian Fuchs en Constantin Staib zetten Duitsland opnieuw op voorsprong, voordat Pruyser de shoot-outs op het laatste moment uit het vuur sleepte.

Halve finales De halve finales gaan nu tussen Argentinië en India en Duitsland en Australië. Australië is de titelverdediger.