Deel dit artikel:











Brand in Pijnacker geblust Het gebouw moest al snel als verloren worden beschouwd (Foto: Renske van der Zalm)

DEN HAAG - De brand in een loods in Pijnacker was aan het eind van woensdagmiddag geblust. Het vuur werd rond kwart over zes vanochtend ontdekt en was rond elf uur onder controle. Daarna is de brandweer nog uren bezig geweest met nablussen.

Elf bedrijven gingen in vlammen op. De brandweer begon al vroeg in de ochtend met de sloop van het gebouw, om bij vuurhaarden te kunnen komen die moeilijk bereikbaar waren. Ook bij het nablussen moest soms nog onder ingestorte muren en plafonds geblust worden. Aan het eind van de middag waren de blusvoertuigen allemaal terug naar de kazerne. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk.