College volgen in Hong Kong terwijl je thuis bent

DELFT - College volgen aan een buitenlandse universiteit, gewoon vanuit je eigen slaapkamer, en daar nog studiepunten voor krijgen ook. Voor studenten van de TU Delft en de Universiteit Leiden is dat vanaf januari volgend jaar mogelijk. Negen universiteiten wereldwijd starten dan namelijk met een virtueel uitwisselingsprogramma.

De universiteiten noemen het een 'virtual exchange program' en vergelijken dat met het Erasmus-uitwisselingsprogramma. Daarbij gaan studenten op uitwisseling naar het buitenland om daar vakken te volgen aan een andere universiteit. De studiepunten die ze behalen tellen mee voor de opleiding die ze in hun eigen land volgen.

Met dit nieuwe uitwisselingsprogramma kunnen studenten online cursussen van buitenlandse opleidingen volgen, zonder ook naar het land toe te gaan. Ze krijgen daarvoor dus wel gewoon punten voor hun eigen opleiding.



TU Delft

'Virtuele uitwisseling biedt studenten niet alleen een breder aanbod aan vakken en expertise, het maakt onderwijs ook flexibeler, en studeren over de grens toegankelijker', aldus Anka Mulder, vice-voorzitter van de TU Delft.

De TU Delft is initiatiefnemer van het progamma. De andere betrokken universiteiten zitten onder meer in Australië, Zwitserland, Hong Kong en de Verenigde Staten. Het is al langer mogelijk om losse colleges te volgen via internet, maar een heel keuzevak waar studiepunten mee te verdienen zijn is nieuw.

