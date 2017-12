Deel dit artikel:











De Ark in Wateringen gered dankzij verhuur appartementen Verzorgingstehuis De Ark in Wateringen (Foto: Omroep West)

WATERINGEN - Bewoners en personeel van woonzorgcentrum De Ark in Wateringen zijn opgelucht. De dreigende verkoop van het complex is van de baan. De helft van de kamers in het tehuis staat al een tijd leeg omdat door de strengere eisen van het Rijk ouderen langer moeten thuiswonen. De Ark lost het probleem op door leegstaande appartementen te verhuren.

Geschreven door Michiel Steenwinkel

Eigenaar Careyn kan de gedwongen verkoop van het complex voorkomen dankzij afspraken met de gemeente Westland en zorgverzekeraar DSW. Er blijven 50 verzorgingshuisplaatsen. Daarnaast wordt de afdeling 'kleinschalig wonen' uitgebreid van 9 naar 39 plaatsen. De rest van de appartementen gaat in de verhuur voor zelfstandig wonende ouderen die zelf eventueel thuiszorg kunnen inkopen. Daardoor kunnen de huidige bewoners met een zwaardere indicatie in ieder geval blijven zitten. Voor de huidige bewoners is het al met al een hele opluchting. Zij zagen de afgelopen jaren steeds meer kamers leegkomen. 'Slapeloze nachten had ik ervan,' zegt mevrouw Eijgermans. Bewoonster mevrouw Van der Zwaan vindt het vooral en opluchting. 'Je hoort zoveel geruchten en je weet niet meer welke waar zijn en welke niet. Ik ben heel blij.'

Verhuren Onderdeel van het plan is dat een deel van het complex verhuurd wordt aan een andere zorgaanbieder. Het is nog niet duidelijk welke dat is. 'Eigenlijk klinkt allemaal het heel simpel,' zegt André van der Zwan, die voor de betrokken partijen het plan maakte. 'Door de strengere regels kampen tehuizen met leegstand en is een creatieve oplossing nodig om sluiting te voorkomen.' Van der Zwan: 'In 2013 heeft het kabinet Rutte de ouwe schoenen weggegooid voor we de nieuwe hadden. Nu worden langzaamaan de nieuwe bedacht.'