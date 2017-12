Eis: Vijf jaar cel voor mishandelen vrouw met honkbalknuppel

'S-GRAVENZANDE - Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 54-jarige man uit Delft. Hij wordt verdacht van poging tot moord op zijn vriendin, die erachter kwam dat de man haar voorloog. Toen de vrouw hem confronteerde met de waarheid, sloegen de sloppen door en mishandelde hij haar met een honkbalknuppel.

De man raakte in 2007 werkloos, nadat hij korte tijd politieagent was geweest. Hij had het niet breed en besloot zijn flat in Rotterdam te verkopen, hij woonde immers samen met zijn vriendin in 's-Gravenzande. Maar voor zijn vriendin had hij een groot geheim: zijn ontslag bij de politie verzweeg hij voor haar. Dat ging een tijdje goed, maar de waarheid kwam toch boven tafel.

Zijn vriendin zette hem uit huis en gaf hem de opdracht aan zichzelf te werken. Half juni belde de man de vrouw, hij wilde met de honden gaan lopen. Dat gaf hem rust. Maar de man had hele andere intenties. Toen hij bij het huis van de vrouw aankwam, ging hij los en sloeg hij haar met een honkbalknuppel. De vrouw liep meerdere botbreuken op, waaronder een schedelbreuk.



'Onuitwisbare indruk'

De man vluchtte en had een volgend 'slachtoffer' in gedachte: de vriend van zijn dochter. Volgens hem was hij een loverboy, iets dat nooit bewezen is. Dezelfde dag werd hij aangehouden in Rotterdam.

De officier van justitie vindt het onbegrijpelijk dat de man de vrouw 'met wie hij zo lang een relatie heeft gehad' kon mishandelen. Daarbij is ook meegewogen dat er twee kinderen aanwezig waren tijdens de mishandeling. Zij hebben eerste hulp moeten verlenen. 'Dit heeft vanzelfsprekend een onuitwisbare indruk op hen gemaakt,' aldus de officier.

LEES OOK: Man (64) mishandeld toen hij vroeg of het wat zachter kon