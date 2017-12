Deel dit artikel:











West Wekker: golf voor mindervaliden en kortsluiting in kerstboom Foto: ANP

DEN HAAG - Goedemorgen! Het weekend staat weer voor de deur, maar eerst moet er nog even gewerkt worden. Wij praten je voordat je de auto instapt of het openbaar vervoer pakt nog even bij met het belangrijkste nieuws. Zo ontstond er gisteren kortsluiting bij de grote kerstboom op het Lange Voorhout in Den Haag. En mindervalide golfers kunnen vanaf vandaag lid worden van een golfvereniging.

1. 'Doe geen zaken meer met Voedselbank Krimpenerwaard'

Het Centraal Bureau Fondsenwerving, de toezichthouder voor goede doelen, raadt mensen af om zaken te doen met de 'Voedselbank Krimpenerwaard' in Schoonhoven. Het CBF heeft meerdere klachten over de voedselbank ontvangen, onder meer over belangenverstrengeling. Eerder dit jaar royeerde de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, de landelijke organisatie voor voedselbanken, de vestiging in Schoonhoven als lid. 2. Mindervalide golfers krijgen 'gewoon' lidmaatschap bij golfvereniging

Mensen met een fysieke beperking kunnen vanaf vandaag lid worden van een golfclub. De Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh is de eerste golfclub die een lidmaatschap aanbiedt voor mensen die mindervalide zijn. 3. Kortsluiting in de kerstboom: lichtjes gaan niet aan

Het had een feestelijk moment moeten worden, maar het ging mis: de lichtjes in de kerstboom op het Lange Voorhout in Den Haag gingen gisteren wel aan, maar daarna ook weer uit. Het ging om de Zweedse boom voor het Escher-museum. Burgemeester Pauline Krikke deed de lampjes aan, maar al na een paar minuten floepten ze weer uit: korstluiting. Er kwam zelfs een beetje rook uit de boom. 4. Eis: Vijf jaar cel voor mishandelen vrouw met honkbalknuppel

Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 54-jarige man uit Delft. Hij wordt verdacht van poging tot moord op zijn vriendin, die erachter kwam dat de man haar voorloog. Toen de vrouw hem confronteerde met de waarheid, sloegen de sloppen door en mishandelde hij haar met een honkbalknuppel. Weer: Vandaag schijnt af en toe de zon, maar er komen ook weel (winterse) buien voor, mogelijk met onweer. Het wordt niet warmer dan 5 graden. Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Vanavond een bijzondere uitzending, met daarin de release van de kersthit van Joop Buyt en profvoetballer Randy Wolters.