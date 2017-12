Mercedes ramt gevel van kinderdagverblijf

NOOTDORP - Aan de Gildeweg in Nootdorp heeft donderdagavond een Mercedes zich in de gevel van een voormalig kinderdagverblijf geboord. Dat meldt nieuwssite Regio15. Er vielen geen gewonden.

Het ongeval gebeurde om even voor half elf. De bestuurder van de Mercedes is door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren, waarna hij met zijn auto tegen de muur aan knalde. Het gaat om kinderdagverblijf Teigetje. De auto en de gevel raakten zwaar beschadigd.

De bestuurder van het voertuig heeft op het politiebureau een verklaring moeten afleggen. Een bouwbedrijf is donderdagavond nog begonnen met het stutten van de muur.