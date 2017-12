Automoblist ernstig gewond na aanrijding met 'prijspaal'

DEN HAAG - Een automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een zogeheten 'prijspaal' van een tankstation aan de Fruitweg in Den Haag. Door een nog onbekende oorzaak raakte de 28-jarige Hagenaar van de weg en botste vol tegen de paal aan. Dat meldt de politie.

Naast de politie en een ambulance kwamen ook de brandweer en het Mobiel Medisch Team ter plaatse. De brandweer heeft wat onderdelen van de auto weg moeten knippen om het slachtoffer uit het voertuig te halen.

Het slachtoffer is met onbekend letsel met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De verkeerspolitie onderzoekt of er alcohol in het spel was. Er is in ieder geval geconstateerd dat de man zijn autogordel niet om had.