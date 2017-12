Deel dit artikel:











Autobrand in Delft, vermoedelijk brandstichting Foto: Marofer

DELFT - De brandweer kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag een melding van brand op de Van Foreestweg in Delft. Dat meldt persbureau Marofer. Er bleek een geparkeerde auto in brand te staan. Door de harde wind had de brandweer moeite om het vuur te bedwingen.

In de de buurt van de auto is een flesje met een vloeistof en een aansteker gevonden. De politie heeft deze bewijsstukken meegenomen en start een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De auto moet als verloren worden beschouwd.