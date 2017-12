Winters weekend met hagel, natte sneeuw en wind

DEN HAAG - Koning Winter heeft zich voorzichtig gemeld in onze regio. Het wordt guur weer dit weekend met buien met hagel, hier en daar natte sneeuw en veel wind. 'Er kan zelfs een klap onweer voorkomen', zegt onze weerman Huub Mizee. Toch zijn het niet alleen de donkere dagen voor Kerst, met een beetje geluk zien we af en toe ook de zon.

Het winterse weer begon donderdagavond al. Er viel veel regen en er zat ook al hagel bij. 'In Zoetermeer viel 6 millimeter, Kijkduin 9 millimeter en in Voorschoten 10 millimeter', zegt Mizee.

De temperatuur is vrijdag 3 tot 5 graden, maar 's nachts daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. 'Dan kunnen de hagelbuien ook plaatselijk tot gladheid leiden', waarschuwt Huub. Zondag kan onze regio een witte hoed krijgen, dan valt er sneeuw. Maar het is de vraag of die blijft liggen. Het kan zijn dat in de loop van de middag en avond de sneeuw overgaat in regen.