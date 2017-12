Paarse Vrijdag op Leidse school: 'Wie niet in paars komt, wordt geverfd!'

LEIDEN - 'Leerlingen van het Vlietland College in Leiden die vrijdag niet paars op school verschijnen, moeten maar paars geverfd worden!' Dat vinden scholieren Romy en Inge, die op de school Paarse Vrijdag organiseren.

Paarse Vrijdag is een jaarlijkse dag, waarop scholieren en studenten hun solidariteit laten zien met de LHBT-gemeenschap, ofwel met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. Dat doen zij door paars te dragen.

Deze vrijdag moeten we niet verwarren met Coming-Outdag, leggen Romy en Inge uit in het Radio West-programma ‘Muijs in de Morgen’. ‘Het is niet zo dat er op zo’n dag heel veel leerlingen uit de kast komen. En dat is ook niet de bedoeling. Maar mochten ze dat willen, dan mogen ze weten dat deze school een veilige plek is waar dat gewoon kan’, aldus de meiden.



Paars verven

Niet alleen de leerlingen, maar ook de school zelf kleurt vrijdag paars. De wethouder komt langs om een prijs uit te reiken aan de meeste paarse klas van het Vlietland College. En als je geen paars aanhebt? 'Tja…. dat is dingetje', als we Romy en Inge mogen geloven. ‘Als je geen paars draagt, dan moet je paars geverfd worden. Nagels, haar, alles. Ze komen vandaag niet paars de school uit’, zeggen ze lachend.