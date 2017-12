Deel dit artikel:











Daar is-ie! De kersthit van het jaar van Joop Buyt en Randy Wolters Foto: Omroep West

DEN HAAG - Daar is-ie dan! De kersthit van Omroep West-presentator Joop Buyt en profvoetballer Randy Wolters. Begin november dook het duo de studio in en een maand later is het resultaat verbluffend. Joop en Randy zijn beide helemaal gek van het Nederlandse lied en kozen daarom voor 'Eenzame Kerst' van André Hazes.

De afgelopen weken konden jullie al een voorproefje horen, maar nu is het dan echt zover: de release. Hieronder zie je het eindresultaat. Zeg het maar! Zijn Wham, Band Aid en Mariah Carey voorgoed verleden tijd?

