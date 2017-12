Deel dit artikel:











Nabestaanden Mitch Henriquez lopen mee met demonstratie tegen politiegeweld Advocaat Richard Korver met moeder (m) en oudste zus (l) van Mitch Henriquez bij het Justitieel Complex Schiphol. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Verschillende actiegroepen willen zaterdag 16 december in Den Haag demonstreren tegen politiegeweld, dat kondigen ze aan op Facebook. Aanleiding voor de demonstratie is de uitspraak in het proces tegen de twee agenten die terechtstaan voor betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

De actievoerders verzamelen vanaf 13.00 uur op de Koekamp in Den Haag, daarna lopen ze een tocht langs het Vredespaleis. De neef van Mitch Henriquez is een van de sprekers op de demonstratie. Ook de moeder van Henriquez loopt mee, volgens de organisatie. De rechter doet op 21 december uitspraak tegen de twee agenten die terecht stonden na de dood van de 42-jarige Arubaan, na afloop van muziekfestival in Night at the Park, in het Zuiderpark in Den Haag. De agenten werden aangeklaagd voor doodslag. Tijdens het proces bleek dat het Openbaar Ministerie de agenten alleen schuldig acht aan mishandeling.

Wel schuld, geen straf Ze eisten geen straf, omdat niet is vast te stellen welke rol het geweld van de agenten gespeeld heeft bij de dood van Henriquez. Ook kon de doodsoorzaak, een neklem of aan acute stress, niet worden vastgesteld. Daarbij vindt het OM dat de agenten genoeg gestraft zijn. Beiden werden na de dood van Henriquez bedreigd, ook hebben ze allebei een posttraumatische-stressstoornis opgelopen.



Teleurgesteld De nabestaanden van Henriquez waren hevig teleurgesteld in de eis. Een deel van de familie had eerder demonstratief de rechtszaal verlaten omdat zij zich niet gehoord voelden. De familie van Henriquez heeft altijd volgehouden dat alle vijf de agenten, die betrokken waren bij de arrestatie, vervolgd moesten worden.