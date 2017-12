Deel dit artikel:











Hagenaar (19) aangehouden voor DDoS-aanvallen en afpersingen Foto: ANP

DEN HAAG - Een 19-jarige Hagenaar is deze week aangehouden in verband met cybercrime. De man wordt ervan verdacht DDoS-aanvallen te hebben uitgevoerd op sites van bedrijven. In een aantal gevallen probeerde hij de bedrijven vervolgens af te persen.

De Haagse recherche startte in mei een onderzoek nadat er bij de politie informatie was binnengekomen over de praktijken van de man. Hij heeft in ieder geval een Nederlands bedrijf met een DDoS-aanval getroffen en geprobeerd af te persen. Het ging om een bitcoinexchangebedrijf, dat niet op de afpersing is ingegaan en ook niet heeft betaald. Daarnaast heeft hij op sites van twee buitenlandse bedrijven een DDoS-aanval gedaan en geprobeerd af te persen. Ook zou hij een onbekend aantal andere sites, zowel in Nederland als daarbuiten, hebben platgelegd. De Hagenaar deed dit vaak tegen betaling in opdracht van anderen.

Computers en sieraden Bij de aanhouding van de man is zijn huis doorzocht. Hierbij zijn computers en sieraden in beslag genomen, die nog worden onderzocht. Verder worden de inkomsten onderzocht die de Hagenaar uit criminele praktijken heeft gehaald. Het getroffen Nederlandse bedrijf heeft op aanraden van de poltie aangifte gedaan. Volgens de politie zijn bedrijven hierin vaak terughoudend. De politie adviseert altijd aangifte te doen en in geen geval de afperser te betalen.