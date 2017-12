Deel dit artikel:











Grote namen op de Winterfair Zoetermeer Candy Dulfer. Foto: ANP

ZOETERMEER - Nu de eerste sneeuwvlokken vallen is het weer tijd voor de Winterfair in Zoetermeer. Vanaf vrijdagavond is de Markt gehuld in winterse sferen. Bezoekers kunnen de komende weken genieten van een kerstmarkt, concerten, het winterbierfestival en de snelste ijsglijbaan van Nederland. Klapstuk is een optreden van Candy Dulfer.

De saxofoniste, die werkte met artiesten als Beyoncé, Dave Stewart en Van Morrisson, betreedt zaterdag om 22.00 uur het podium. Voorafgaand wordt het publiek opgewarmd door boogie pianiste Anke Angel Prevoo.

Willeke Alberti is na Dulfer en Angel Prevoo de derde grote artiest die Zoetermeer aandoet. Zij zal 13 december optreden voor eenzame, dementerende ouderen en hun mantelzorgers. De Winterfair Zoetermeer duurt tot 7 januari. Er zijn nog kaarten te koop.