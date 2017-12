Deel dit artikel:











Pluimvee moet binnenblijven vanwege vogelgriep Foto: ANP

REGIO - Het ministerie van Landbouw stelt voor heel Nederland een ophokplicht voor pluimvee in vanwege de vogelgriep. Bij een eendenbedrijf in Biddinghuizen in Flevoland is vermoedelijk een extreem besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld.

De ophokplicht geldt voor commerciële bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten van wild. De maatregel moet voorkomen dat andere bedrijven besmet raken. De laatste keer dat er een ophokplicht werd ingesteld vanwege de vogelgriep was vorig jaar november. Veel Haagse stadsboerderijen namen toen maatregelen om besmetting met vogelgriep tegen te gaan. De ophokplicht bleef toen vijf maanden van kracht.