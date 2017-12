Deel dit artikel:











Prins Bernardviaduct Den Haag na werkzaamheden weer open Foto: Gemeente Den Haag / Rindert van den Toren

DEN HAAG - De werkzaamheden aan het Prins Bernardviaduct in Den Haag zijn voltooid. Vanaf vrijdagavond 18.00 uur kunnen automobilisten beide rijbanen weer gebruiken. Het viaduct is aangepast voor de vernieuwing van het busplatform bij het Centraal Station. Daarnaast is er onderhoud gepleegd en ligt er een nieuwe laag asfalt.

Door de aanpassingen heeft het busplatform nu een gecombineerde in- en uitgang. Het viaduct is ook onderdeel van de sterfietsroute tussen de Haagse binnenstad en Leidschenveen. De fiets- en voetpaden zijn verbeterd en ook is er een met verkeerslichten beveiligde oversteekplaats voor voetgangers. In de loop van volgend jaar komt er een nieuw trap. Zo kunnen reizigers voortaan vanaf de Schedeldoekshaven via het Prins Bernardviaduct makkelijker naar het busplatform lopen.