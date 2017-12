Deel dit artikel:











Autobedrijf krijgt peperdure auto's terug van de Belastingdienst Foto: Omroep West

DEN HAAG - De dure auto's van autobedrijf Can aan de Kerketuinenweg in Den Haag die in oktober in beslag zijn genomen door de Belastingdienst, zijn weer terug bij de eigenaar. Vrijdagochtend werden een Bentley en verschillende Mercedessen, Ferrari's en BMW's die eerder waren weggehaald, weer bij het bedrijf terugbezorgd. De exacte reden is niet duidelijk.

De auto's werden eind oktober in beslag genomen, omdat de eigenaar van het autobedrijf een enorme belastingschuld zou hebben. De voertuigen zouden samen een waarde hebben van minstens een miljoen euro. Het bedrijf was nog maar kort in Den Haag gevestigd. Eerder zat het op bedrijventerrein Spaanse Polder in Rotterdam. Een plek waarvan bekend is dat er diverse malafide ondernemingen zijn gevestigd. Daarom had dit bedrijf ook direct na de verhuizing de aandacht van de Belastingdienst.

'Belastingdienst heeft foutje gemaakt' Waarom de auto's nu weer zijn teruggebracht is niet duidelijk. Volgens de eigenaar van het bedrijf heeft de Belastingdienst 'een foutje gemaakt'. De Belastingdienst laat weten geen reactie te kunnen geven, omdat het hier om een individueel geval gaat. 'We hebben kennis genomen van de uitspraak en overwegen nog of we in hoger beroep gaan of niet', aldus een woordvoerder van de Belastingdienst.