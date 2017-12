Piet Mondriaan zeilt op bijzondere manier mee in Volvo Ocean Race

DEN HAAG - Het is een mooi gezicht: het nieuwe zeil van de boot van Team Brunel. Het Nederlandse team van schipper Bouwe Bekking doet mee aan de Volvo Ocean Race en heeft vanaf nu een voorzeil dat volledig geïnspireerd is op de werken van Piet Mondriaan. Een boot met een Haags jasje.

Met het zeil markeert Den Haag de overvang van het succesvolle Mondriaanjaar naar het jaar 2018, dat in het teken staat van 'Feest aan Zee'. Hiermee wordt 200 jaar Scheveningen gevierd, met als hoogtepunt de finish van de Volvo Ocean Race, eind juni in de haven.

Schipper Bekking van Team Brunel is enthousiast over zijn nieuwe zeil. 'Mondriaan was zijn tijd ver vooruit. Prachtig in zijn eenvoud en toch was zijn werk echt avontuurlijk. Hij durfde te vernieuwen, uit te dagen, anders te denken. Dat zijn eigenschappen die iedere zeezeiler aanspreken. Wij zijn blij dat we Mondriaan aan boord hebben op ons nieuwe zeil.



'De ultieme bestemming'

Wethouder Karsten Klein van de gemeente Den Haag: 'Een mooiere manier om Scheveningen als badplaats wereldwijd in de kijker te zetten bestaat er eigenlijk niet. Met dit initiatief laat Den Haag zien dat het de ultieme bestemming is voor de Volvo Ocean Race. Maar we laten ook zien dat onze stad de ultieme bestemming is voor dagjesmensen en toeristen.'

Tekst gaat verder onder video.



De afgelopen twee weken genoten de Volvo Ocean Race-zeilers na een tocht van 13.000 kilometer van hun welverdiende rust. Zondag gaat de derde etappe van de Volvo Ocean Race van start. Deze begint in Kaapstad en eindigt in het Australische Melbourne.

