Haagse advocaat Ad Westendorp (60) overleden Ad Westendorp | Beeld: Omroep West

DEN HAAG - De bekende Haagse advocaat Ad Westendorp is op 60-jarige leeftijd overleden. Hij zou gisteravond een hartaanval hebben gekregen. In de Haagse rechtbank is geschokt gereageerd op het bericht.

Westendorp studeerde in Leiden civielrecht, met strafrecht als bijvak. Hij begon in 1984 als advocaat in het civielrecht, pas later maakte hij de overstap naar het strafrecht. Westendorp was als advocaat betrokken bij zeer veel bekende strafzaken, bijvoorbeeld de zogenoemde Rijswijkse 'stoeptegelmoord'. LEES OOK: Eis: 10 jaar cel voor stoeptegelmoord