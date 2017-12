Tijgertje moet een maand de cel in

DEN HAAG - Tatjana L., beter bekend als Tijgertje uit de RTL-serie Oh Oh Tirol, is vrijdag veroordeeld tot een maand cel. De 30-jarige Haagse stond opnieuw voor de rechter, dit keer voor winkeldiefstal en vernieling van een schuifdeur en een auto.

Het is 25 februari als Tatjana L. op 25 februari van dit jaar 'schaars gekleed' en op 'blote voeten' haar woede uitleeft op een BMW aan de Knobbelzwaansingel in Den Haag. Ze loopt over de auto, trekt er een ruitenwisser vanaf, beschadigt de spiegel en prikt met een sleutel in het dak.

Omstanders horen haar roepen dat ze 'haar sleutels terug wil'. Een getuige beschrijft dat ze 'een aanloopje neemt en op de motorkap springt'. Als de politie een kijkje komt nemen, probeert ze tevergeefs weg te lopen. Bij de aanhouding slaat ze wartaal uit, verklaren agenten. Even daarvoor heeft ze ook een schuifdeur vernield.



Psychose

Tatjana L. zegt later dat ze in een psychose zit. Ze wordt na de vernieling overgebracht naar de opvang voor verwarde personen. Daar schrikken ze van haar toestand.

L. zelf is er zelf niet bij vrijdag in de rechtszaal. Volgens de rechter is zij al enkele maanden 'onvindbaar'. En ook nu is het niet gelukt om contact met haar op te nemen. Ook haar advocaat wil niks zeggen over de verblijfplaats.



'We weten niet wat haar bezield heeft'

Naast de vernielingen staat L. ook terecht voor twee winkeldiefstallen. Het OM tast in het duister over de motieven van L. 'We weten niet wat haar bezield heeft', zegt de officier van justitie. Ze eist een maand cel en wil dat L. alle schade betaalt, die bedraagt aan de auto zo'n 2.000 euro.

De rechter concludeert dat L. 'kennelijk in de war was'. Hij houdt er in zijn uitspraak rekening mee dat ze al verschillende keren veroordeeld is, voor onder meer winkeldiefstal en mishandeling.

