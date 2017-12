Deel dit artikel:











Veroordeelde 'borstendokter' stapt naar Hoge Raad Rock G. in de rechtbank | Beeld: ANP

DEN HAAG - De arts Rock G., die bekendstaat als 'borstendokter', legt zich niet neer bij zijn veroordeling in hoger beroep. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Volgens zijn advocate Carolien Noorduyn heeft het gerechtshof in Den Haag een opmerkelijke juridische constructie gekozen 'die onhoudbaar is'.

Het hof legde G. vorige week twee jaar cel op, waarvan één voorwaardelijk, wegens mishandeling van negen patiëntes. Ook moest hij schadevergoeding betalen. Nu hij in cassatie gaat, wordt het arrest van het hof opgeschort. G. was in 2014 vrijgesproken door de rechtbank. Die oordeelde dat de 58-jarige G. wel fouten had gemaakt, maar dat deze niet ernstig genoeg waren om hem te straffen. Het hof achtte hem wel schuldig aan mishandeling door ondeugdelijke cosmetische ingrepen uit te voeren in zijn Citykliniek in Den Haag. LEES OOK: Haagse 'borstendokter' moet alsnog de cel in